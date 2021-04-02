Коронавирус в Орловской области, 2 апреля 2021: число смертей достигло 502

Коронавирус в Орловской области, 2 апреля 2021 Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб обновил информацию о ситуации с коронавирусом в регионах России. По данным на 2 апреля 2021, в Орловской области подтвердилось 60 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего за весь период пандемии коронавирусом заболели 32 553 жителя региона, из них выздоровел 29881 человек. Накануне из больниц выписался 71 человек.

Общее число больных в Орловской области составляет 2170 человек.

Заболевание унесло жизни 502 орловцев. Сегодня оперштаб подтвердил еще одну смерть пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.