Работающие пенсионеры в Орловской области могут продлить больничный до 1 мая 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают бороться с пандемией коронавируса. До 1 мая 2021 года в регионе продлевают оплачиваемые больничные для работающих пенсионеров.

Однако выплачивать пособие по временной нетрудоспособности из-за карантина будут только тем, кто соблюдает режим самоизоляции. При этом пенсионер не должен работать на удаленке и не быть в отпуске.

- Продленные или выданные новые электронные больничные будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования. Деньги начислят сразу за весь период. Они поступят напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления больничного, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, листки нетрудоспособности по коронавирусу для лиц 65+ ввели в марте прошлого года.