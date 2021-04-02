В пожаре в Раздольном переулке Орла пострадала 14-летняя девочка. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня ранним утром, 2 апреля, в Северном районе Орла произошел серьезный пожар. Огонь охватил частный жилой дом в Раздольном переулке в половине четвертого утра.

К моменту прибытия пожарных дом уже горел изнутри по всей площади. Жильцы успели самостоятельно выбраться из полыхающего дома, однако от огня пострадала 14-летняя девочка. С ожогами ее доставили в областную клиническую больницу. Сейчас она госпитализирована и находится под наблюдением врачей.

- На месте ЧП работали сотрудники 2,3 ПСЧ и СПСЧ. Жилой дом выгорел полностью, пожарным удалось спасти от огня соседние строения. Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.