1 апреля 2021 в Советском районе Орла «Ауди» сбила велосипедиста. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В четверг, 1 апреля, в Советском районе Орла произошло ДТП с участие велосипедиста. В 32-летнего мужчину на спортивном велосипеде врезалась «Ауди».

Инцидент произошел в 19:20 чесов вечера неподалеку от дома №82 по Наугорскому шоссе. 39-летний водитель «Ауди» ехал в сторону улицы Цветаева, велосипедист ехал попутно справа. В какой-то момент дистанция между ними резко сократилась, избежать столкновения не удалось.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Отпущен домой, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.