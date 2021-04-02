Орловским лесникам купят четыре грузовика «ГАЗ»

Орловская область отрыла сезон приобретения новой спецтехники для лестного хозяйства. За счет проекта «Сохранение лесов» 12 апреля будет подписан контракт на поставку четырех грузовых автомобиля ГАЗ-33086 «Земляк».

На приобретение техники будет потрачено 10,6 млн. рублей. При этом на торгах сформировалась экономия - 798 тысяч рублей. Их потратят на дополнительное противопожарное оборудование.

- Автомобили поступят в течение 60 дней с момента подписания госконтракта. В течение двух лет реализации проекта автопарк лесного хозяйства региона пополнился 24 единицами лесопожарной техники, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.