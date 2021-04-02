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Общество2 апреля 2021 9:12

Орловским лесникам купят четыре грузовика «ГАЗ»

Новая техника должна прибыть в регион в начале лета
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловская область отрыла сезон приобретения новой спецтехники для лестного хозяйства. За счет проекта «Сохранение лесов» 12 апреля будет подписан контракт на поставку четырех грузовых автомобиля ГАЗ-33086 «Земляк».

На приобретение техники будет потрачено 10,6 млн. рублей. При этом на торгах сформировалась экономия - 798 тысяч рублей. Их потратят на дополнительное противопожарное оборудование.

- Автомобили поступят в течение 60 дней с момента подписания госконтракта. В течение двух лет реализации проекта автопарк лесного хозяйства региона пополнился 24 единицами лесопожарной техники, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.