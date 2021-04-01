Экс-сотрудника орловской колонии наказали за взятку от осужденного Фото: Архив "КП"

В Орловской области вынесли окончательное решение по делу о взятке в исправительной колонии №5. Ее бывший сотрудник, воспользовавшись своим служебным положением, передавал одному из осужденных алкоголь и другую «запрещенку».

Во время попытки передать мобильники прапорщика внутренней службы задержали с поличным его же коллеги по УФСИН. Во время судебных разбирательств он признал свою вину и пояснил, что испытывал финансовые трудности и поэтому согласился на предложение одного из осужденных. За свои услуги он получил 33 тысячи рублей.

- Суд назначил бывшему сотруднику УФСИН наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом 99 тысяч рублей и с лишением права занимать определенные должности сроком на 4 года. Кроме того, он был лишен специального звания, - сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

Адвокат осужденного попытался обжаловать суровое наказание, однако судебная коллегия облсуда оставила приговор без изменения.