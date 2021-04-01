В Орловской области стартует конкурс «Семья года – 2021» Фото: Архив "КП"

В Орловской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года – 2021». Заявки на участие активные, творческие и целеустремленные орловские семьи могут подать до 23 апреля.

В конкурсе три номинации - «Многодетная семья», «Молодая семья» и «Сельская семья». Рассказать о себе могут семьи, проживающие в Орловской области и состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие или уже воспитавшие детей.

- Семьи должны активно участвовать в жизни своего района, иметь различные награды, уделять внимание эстетическому воспитанию детей, приобщать их к творчеству, искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре и спорту, - сообщает Департамент соцзащиты Орловской области.

Для участия в конкурсе нужно подготовить портфолио «Семейный альбом» с фотографиями, рассказом о себе, своих семейных традициях, достижениях, досуге и увлечениях.

Семьям, занявшим 1 место в каждой номинации, вручат грамоты и ценные подарки. Затем они представят Орловщину на всероссийском уровне.

Подробности конкурса по телефону 8 (4862) 42-37-38.