В Железнодорожном районе Орла горел «Фольксваген»

В Железнодорожном районе Орла 31 марта горел «Фольксваген»
Фото: Архив "КП"
В среду, 31 марта, в Железнодорожном районе Орла полыхала иномарка. Огонь охватил панель приборов автомобиля «Фольксваген Пассат».
Инцидент произошел в районе 11 часов утра на улице Пушкина. Прибывшие на место пожарные ПСЧ-3 потушили машину, однако панель приборов полностью выгорела.
- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
У вас есть важная и интересная новость?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39