В Железнодорожном районе Орла горел «Фольксваген»

В Железнодорожном районе Орла 31 марта горел «Фольксваген» Фото: Архив "КП"

В среду, 31 марта, в Железнодорожном районе Орла полыхала иномарка. Огонь охватил панель приборов автомобиля «Фольксваген Пассат».

Инцидент произошел в районе 11 часов утра на улице Пушкина. Прибывшие на место пожарные ПСЧ-3 потушили машину, однако панель приборов полностью выгорела.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

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