Иван Залогин анонсировал открытие в Орле центра ЭКО

Руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин анонсировал открытие Центра ЭКО в ближайшее время. Семейные пары смогут бесплатно проходить здесь лечение от бесплодия.

.

По словам Ивана Залогина, планы по созданию специализированного отделения на базе НКМЦ им. Зинаиды Круглой были озвучены еще в 2005 году.

- Спешу сообщить, что мы на финишной прямой: закуплено оборудование и мебель, сделан ремонт. Помощь парам будет бесплатная – за счет средств ОМС. Открытие состоится совсем скоро, - заявил на своей странице в соцсетях руководитель Департамента здравоохранения Орловской области.

.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39