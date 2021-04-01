В Орловской области 1 апреля стартовал весенний призыв в армию

В орловской области уже началась подготовка к весеннему призыву Фото: Архив "КП"

Сегодня, 1 апреля, в Орловской области стартовала весенняя призывная кампания. Завершиться она 15 июля. За этот период на службу в армию планируют призвать более 260 человек.

Призывникам предстоит пройти медкомиссию - терапевта, невролога, оториноларинголога, офтальмолога, хирурга и стоматолога. В случае положительного заключения им могут сразу назвать будущее подразделение.

- В настоящее время уже ведется работа с учреждениями высшего и профессионального образования по поиску уклонистов, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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