Дороги Орла продолжают чистить от песка и грязи

В Орле идет весенняя уборка улиц. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле дороги продолжают очищать от песка и грязи. После зимы проезжая часть требует тщательной уборки.

Коммунальщики в первую очередь наводят порядок на центральных улицах, мостах, участках, по которым ходит общественный транспорт. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, за первый весенний месяц с городских улиц вывезено 1700 кубометров песка и грязи. Следующий этап уборки - мойка улиц. Кстати, автопарк коммунальных машин, занимающихся уборкой, в апреле пополнится.

- Прибудут три вакуумные подметально-уборочные машины для очистки пыли, грязи и песка, трактор с реверсивным постом управления для выкорчевки пней, прицепная подметально-уборочная машина, многофункциональная малогабаритная машина для уборки тротуаров, - сообщает пресс-служба мэрии.