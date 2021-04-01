В Орле поймали торговца подделками брендовой обуви

В Орле изъята партия контрафактной обуви. Предпринимателю, торговавшему подделками брендов, светит штраф.

Полицейские обнаружили торговую точку, где реализуются подделки, в Северном районе города. Всего в помещении магазина было обнаружено 12 пар контрафактной обуви. Их все изъяли и в дальнейшем уничтожат.

- Индивидуальный предприниматель осуществлял реализацию товара с использованием чужого товарного знака известного бренда, при этом, не имел соответствующих документов. Составлен административный протокол, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Арбитражный суд выписал продавцу штраф за торговлю контрафактом.