В Орловской области подполковник полиции отправится в колонию за мошенничество

Полицейский отправится в колонию за мошенничество Фото: Архив "КП"

В Орловской области за решетку отправится подполковник полиции, бывший начальник районного отдела уголовного розыска. За деньги тот обещал женщине избежать уголовного дела, которое ей и не грозило.

Сам инцидент произошел еще летом 2019-го года. Тогда начальник отделения уголовного розыска ОМВД России по Болховскому району попался на мошенничестве. Он получил 40 тысяч рублей от жительницы Знаменского района, которая нарушила закон. Ответственность ей грозила по административному кодексу, но полицейский убедил, что уголовная и за "гонорар" пообещал помочь избежать уголовного дела. Полученные деньги он потратил на свои нужды.

Однако избежать наказания не удалось самому подполковнику: мошенничество было раскрыто. Дело полицейского расследовал следственный комитет. На днях суд вынес по нему приговор.

- Осужденному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов Российской Федерации сроком на 2 года. Он также лишен судом специального звания "подполковник полиции", - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Пока приговор в силу не вступил.

- После вступления приговора в законную силу сотрудник будет уволен по отрицательным основаниям, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.