В Орловской области 15 человек сдали оружие за вознаграждение
Фото: Архив "КП"
За первые три месяца 2021 года в Орловской области 15 человек решились сдать огнестрельное оружие за вознаграждение. К жителям Орловского, Залегощенского, Хотынецкого, Ливенского, Мценского, Покровского и Болховского районов оружие перешло по наследству от близких родственников.
В Управление Росгвардии были сданы 15 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, оружия для самообороны и около 200 патронов.
- По каждому факту проводится проверка, по результатам которой лицам, добровольно сдавшим незарегистрированное оружие в терорган Росгвардии, будет выплачено денежное вознаграждение, - сообщил подполковник Сергей Кутепкин, заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы.
Напомним, обратившиеся добровольно граждане освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение незарегистрированного оружия.
У вас есть важная и интересная новость?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39