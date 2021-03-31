В Орловской области 15 человек сдали оружие за вознаграждение Фото: Архив "КП"

За первые три месяца 2021 года в Орловской области 15 человек решились сдать огнестрельное оружие за вознаграждение. К жителям Орловского, Залегощенского, Хотынецкого, Ливенского, Мценского, Покровского и Болховского районов оружие перешло по наследству от близких родственников.

В Управление Росгвардии были сданы 15 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, оружия для самообороны и около 200 патронов.

- По каждому факту проводится проверка, по результатам которой лицам, добровольно сдавшим незарегистрированное оружие в терорган Росгвардии, будет выплачено денежное вознаграждение, - сообщил подполковник Сергей Кутепкин, заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы.

Напомним, обратившиеся добровольно граждане освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение незарегистрированного оружия.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39