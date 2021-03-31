В Орле поджигателям сухой травы грозят штрафы до 30 тысяч рублей

Только за последние сутки пожарным пришлось 6 раз тушить охваченный огнем сухостой Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области оштрафуют поджигателей высохшей прошлогодней травы. Нарушителям придется раскошельтися на сумму до 30 тысяч рублей.

Только за последние сутки пожарным пришлось 6 раз тушить охваченный огнем сухостой. Возгорания сухой травы зафиксированы в в городе Орле, Орловском, Шаблыкинском и Мценском районах. За нарушения требования пожарной безопасности орловцам светит наказание рублем.

- Штраф для гражданина составляет от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, для должностного лица – от 6 до 15 тысяч, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 до 30 тысяч рублей, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Если же поджог зафиксирован во время особого противопожарного режима, то сумма штрафа вырастет.