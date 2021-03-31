Ежемесячные выплаты на первенца получили 5726 орловских семей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области более пяти тысяч семей с начала года получили ежемесячные выплаты на первого ребенка. Размер пособия в регионе составляет около 11 тысяч рублей, а точнее 10 851 рубль.

Речь идет о пособии на первенца, которое предназначается семьям с невысоким доходом. Общая сумма выплат за прошедшие месяцы года составила 179 миллионов рублей.

- Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет, - пояснили в Департаменте социальной защиты Орловской области.