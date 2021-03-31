В Орловской области арестовали за долги два самолета «Ан-2». Фото: Региональное УФССП

В Орловской области судебным приставам пришлось наложить арест на два самолета «Ан-2», известные в народе как «Кукурузник». Причиной стали долги, накопленные их владельцем.

Организация, оказывающая услуги в сфере авиации, задолжала по налогам и выплатам другому юридическому лицу, свыше 2,6 млн. рублей. Теперь, если владелец самолетов не погасит задолженность, «Кукурузники» передадут на оценку, а затем на продажу. Вырученные деньги пойдут в счет оплаты долгов.

- В срок для добровольного исполнения решения суда задолженность погашена не была, в связи с чем судебный пристав-исполнитель принял меры принудительного исполнения, - сообщили «КП» в пресс-службе Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.

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