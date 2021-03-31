В Орловской области на тысячу жителей приходится 189 театралов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области подсчитали, насколько театральное искусство популярно среди населения. По данным Орелстата за 2019 год, на тысячу человек в нашем регионе приходится 189 заядлых театралов.

Инфографика Орелстат

Отметим, сейчас в областной столице действует четыре профессиональных театра. Самый старейший из них - академический театр им. Тургенева. Он был основан в 1815 году и располагался в те далекие времена на Соборной площади (территория рядом с нынешним сквером Гуртьева). Самому молодому орловскому театру 29 лет. В 1994 году в городе появился муниципальный театр «Русский стиль».

В целом, если рассматривать данные по посещаемости орловских театров за несколько последних лет, то самым оказался 2018 год. В тот период спектакли посетили 194 тысячи человек, а на одну тысячу жителей региона приходился 261 театрал.

Инфографика Орелстат

В 2019 году эти показатели немного снизились. К театральному искусству приобщились 139,2 тысяч человек.