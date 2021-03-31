В Орле 31 марта отключили горячую и холодную воду на нескольких улицах

Жители нескольких улиц Орла остались без воды 31 марта Фото: Архив "КП"

В Орле 31 марта жители нескольких районов остались без горячего и холодного водоснабжения. Отключения плановые, публикуем список адресов.

Горячей воды не будет до 14.00 на 4-й Курская, 8, Фомина, 23 и 25, Новосильской, 1 и 12, 1-й Курская, 54а, Речном переулке 15 и 15а.

До 13.00 продлится отключение по адресам улица Орловских партизан дома №3, 5, 7 9, Октябрьская 132а, 134 и 136, улица Андрианова, 1, 5 и 7, а также улица Горького, дома № 117 и 119.

До 17.00 без горячего водоснабжения остались жильцы домов №14 и 16 по улице Латышских стрелков, №1, 3,5,12а в Соляном переулке, №1,10,12 в проезде Связистов, а также Панчука,13 и Комсомольской 94.

Холодной и горячей воды до 17 часов нет по адресам улица Советская, 15, 17, 19, н абережная Дубровинского, 86, 88, 90, улица Покровская, 28 и улица Степана Разина, 8, 25.