На суд жителей Зареченского микрорайона Орла представили новую транспортную схему

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новая схема движения общественного транспорта по Зареченскому микрорайону Орла представлена на суд жителей. Жильцы местных новостроек могут внести в нее свои коррективы.

Схему движения автобусов было решено изменить после жалоб местных жителей. Разработали новый принцип проезда маршруток в горадминистрации совместно с сотрудниками ГИБДД.

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- Новая схема является более удобной для жителей отдаленных улиц микрорайона, а также для будущих учащихся школы, строящейся на улице Зареченской. Помимо этого, она учитывает грядущие изменения в пешеходных маршрутах и путях следования автомобилей, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Высказать свое мнение орловцам, живущим в Зареченском, предлагается в соцсетях: можно написать мэру Юрию Парахину.