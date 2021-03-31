Рязанца, решившего купить в Орле трактор, обманули на 600 тысяч рублей

Сотрудникам полиции предстоит выяснить личность мошенника, якобы продававшего трактор Фото: Архив "КП"

В Орле возбудили уголовное дело о мошенничестве. Житель Рязанской области, приехавший в город для покупки здесь трактора, остался без техники и денег.

Мужчина заинтересовался объявлением на одном из рекламных сайтов и решился на приобретение трактора. В качестве продавца якобы выступал директором организации, расположенной в Северном районе Орла. Рязанца устроила привлекательная цена. Кроме того, она месте ему показали тот самый трактор.

Покупатель не заподозрил подвоха и перевел продавцу на банковскую карту 600 тысяч рублей. После этого тот перестал отвечать на звонки.

В полиции выяснилось, что никакой директор фирмы трактор не продавал. Мошенник просто позвонил в организацию по продаже сельскохозяйственной техники и попросил показать трактор человеку, который к ним скоро придет.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления и установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.