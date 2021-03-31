Орловская область поможет 80 соотечественникам, решившим вернуться на родину Фото: Архив "КП"

Накануне, 30 марта, в Орле прошло заседание Координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. В центре внимания оказалась реализация программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

В этом году Орловская область планирует оказать социальную помощь 80 участникам программы. Они имеют право на получение единовременной денежной выплаты в размере 12 тысяч рублей.

На помощь в переселении соотечественников регион в 2021 году получит 1 млн 140 тысяч рублей субсидий из федерального бюджет.

- Помимо социальных выплат участникам программы оказывается помощь в трудоустройстве, предоставляются услуги в сфере образования. Предусмотрены меры поддержки в области здравоохранения и социальной защиты, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Всего с 2014 года участниками программы стали 4764 человек.

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