Администрация Орла расторгает контракт со строителями детсада на Планерной

Детский сад на Планерной улице в Орле остался без подрядчика. Фото: пресс-служба администрации города

Накануне, 30 марта, администрация Орла расторгла контракт с подрядной фирмой «АгроСтройМонтаж», строившей детский сад в Заводском районе на Планерной улице. Теперь организация может попасть в «Черный список», то есть недобросовестных подрядчиков.

Дело в том, что фирма сорвала сроки строительства и вела работы с нарушением технологий.

- Ранее к подрядной организации было много претензий, связанных не только с затягиванием сроков, но и с нарушением технологий производства. Например, выполненная с нарушениями кирпичная кладка не будет оплачена в полном объеме, - сообщил Дмитрий Кузнецов, и.о. начальника МКУ «УКС города Орла».

Теперь завершать строительство предстоит уже новому подрядчику. Торги по его определению запланированы в мае 2021 года.

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