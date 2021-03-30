В Орловской области посадят около 300 тысяч сеянцев дуба и сосны

Фото: Наталья Меркулова (архив)

В этом году в семи лесничествах Орловской области высадят около 300 тысяч сеянцев дуба и сосны. Самые большой объем посадок запланирован в Глазуновском и Ливенском района. Здесь лесовосстановление пройдет на территории 20 гектаров.

Всего же весной леса восстановят на площади 69 га. Причем, лесоводы обещают, что дубрав станет больше, чем сосновых боров.

- В целях сохранения молодых сеянцев от сорной растительности в течение всего вегетационного периода на площадях будут проводиться агротехнические уходы, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39