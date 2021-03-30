Половодье в Орловской области затопило уже 7 мостов

Паводок в Орловской области набирает обороты Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области продолжается паводок. Вышедшие из берегов реки затопили уже 7 низководных мостов в разных районах области.

Под толщей воды реки Оки оказался мост в деревне Тайное Орловского района, в Ливенском районе река Ливенка затопила мост в селе Воротынск, в Новосильском Зуша поднялась над мостом в селе Измайлово, в Залегощенском районе Неручь подтопила мост в деревне Орловка. А во Мценском районе вне зоны досягаемости из-за половодья оказалось сразу несколько низководных мостов в разных населенных пунктах: в деревне Городище, поселок Ивановский и Кикино. Здесь разлилась Ока.

По всем указанным мостам сельские администрации закрыли проезд. Водителям придется затопленные участки дороги объезжать. МЧС продолжает мониторить ситуацию.

- Погодные условия способствуют благоприятному развитию весеннего половодья на территории нашего региона. Но всем жителям области необходимо соблюдать элементарные правила безопасного поведения. В случае необходимости обращайтесь в экстренные службы региона. Помните, что тонкий весенний лед очень опасен, - обращаются к жителям региона в региональном главке МЧС.