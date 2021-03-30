На полях Орловской области посеют больше сои и рапса

В Орловской области посеют больше сои и рапса в 2021 году Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области посеют больше сои и рапса. В общей сложности аграрии региона планируют увеличить посевные площади под сою и рапс на 22,1 тысячи гектаров.

Общие посевные площади в регионе в 2021 году превысят, предварительно, 1,3 млн гектаров. Об этом рассказал глава департамента сельского хозяйства Александр Шалимов. Больше всего земли займут яровые - зерно, зернобобовые культуры, крупы, по планам их посеют на площади более чем в 782 тысячи гектаров. Увеличится и площадь посева кормовых, картофеля, других овощей, сахарной свеклы. Под зиму в регионе было посеяно 473 тысячи гектаров озимых.

- По результатам обследования озимых выявлено, что 39% посевов в хорошем состоянии, 46% в удовлетворительном. Состояние озимых находится на постоянном контроле. Необходимость их пересева будет ясна с началом вегетации растений, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.