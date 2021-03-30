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Общество30 марта 2021 14:32

Мэр Орла пригласил на встречу жителей Новой Ботаники

Жильцы микрорайона смогут рассказать о своих проблемах Юрию Парахину 1 апреля
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Мэр Орла пригласил на встречу жителей Новой Ботаники

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Мэр Орла решил встретиться с жителями микрорайона Новая Ботаника. Юрий Парахин приедет в спальный район в четверг, 1 апреля.

Встреча состоится в 19 часов. Жильцы многоэтажек смогут пожаловаться мэру на имеющиеся проблемы, задать вопросы, в том числе по развитию микрорайона.

- Мэр обещает провести подобные встречи с жителями во всех спальных районах города: Наугорском микрорайоне, 909 квартале и других, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Встреча состоится рядом с домами Орелстроевская,7 и 11а.