Мэр Орла пригласил на встречу жителей Новой Ботаники
Фото: Ольга СУПОНЕВА
Мэр Орла решил встретиться с жителями микрорайона Новая Ботаника. Юрий Парахин приедет в спальный район в четверг, 1 апреля.
Встреча состоится в 19 часов. Жильцы многоэтажек смогут пожаловаться мэру на имеющиеся проблемы, задать вопросы, в том числе по развитию микрорайона.
- Мэр обещает провести подобные встречи с жителями во всех спальных районах города: Наугорском микрорайоне, 909 квартале и других, - сообщает пресс-служба администрации Орла.
Встреча состоится рядом с домами Орелстроевская,7 и 11а.