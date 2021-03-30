В Орле зафиксировали первые случаи поджога сухой травы и мусора

В Орле и области зафиксировали первые случаи поджога сухой травы и мусора. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

С началом активного весеннего потепления в Орле активизировались сезонные поджигатели сухой травы. Нарушителей пожарной безопасности ждут штрафы.

Орловцам напоминают, что штраф для физических лиц составляет 3 тысячи рублей рублей, для должностных лиц — 15 тысяч рублей, а для предпринимателей — 30 тысяч рублей. Если поджог травы произошел повторно, то сумма штрафа возрастает.

О случаях поджога сухой травы следует обращать в Единую службу спасения — 112 или Единую дежурно-диспетчерскую службу города Орла по телефону 43-37-35, 43-22-12 или 76-40-93.

- По состоянию на 30 марта, в области зафиксировано 74 случая горения мусора и 6 случаев горения сухой травы. В настоящее время за сжигание мусора составлено 32 административных материала, 8 из них с наложением штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей. За сжигание травы составлено 6 административных материалов, из них – 2 протокола о наложении штрафов на общую сумму 4 тысячи рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39