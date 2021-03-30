Коронавирус в Орловской области, 30 марта 2021: умерли еще два человека

Коронавирус в Орловской области, 30 марта 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 30 марта 2021, в Орловской области зафиксировали 64 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

В настоящее время на лечении дома и в стационарах находятся 2184 человека. Всего за весь период пандемии заболели 32 370 жителей региона, из них 29 685 уже вылечились и вернулись к привычной жизни. Накануне из больниц выписались 58 орловцев.

Пополнилась статистика смертности. Подтвердились два летальных исхода от коронавируса. За более чем год пандемии умер 501 житель Орловской области.

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