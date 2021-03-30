В Орле начали влажную уборку улиц от пыли и песка. Фото: пресс-служба администрации города

Накануне в Орле началась влажная уборка улиц от пыли и песка. Коммунальщики задействовали для очистки города 19 машин. К уборке привлекли 30 рабочих Спецавтобазы.

Спецтехника прошла по Тургеневскому и Герценскому мостам. Ночью коммунальщики должны были сделать влажную уборку моста Дружбы.

- Подметально-уборочные мероприятия продолжаются на улицах Октябрьской, Авиационной, Спивака, 1-ой Посадской, Брестской, Полесской, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Горького, Комсомольской, площади Ленина, Пролетарской Горе, в Георгиевском переулке, а также на Московском шоссе, Кромском, Карачевском и Наугорском шоссе, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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