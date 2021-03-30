В Орловском УФСБ ожидается смена руководства

В Орловском УФСБ в ближайшее время может смениться руководство

В Орловской области в ближайшее время может смениться глава Управления ФСБ. Сейчас силовое ведомство возглавляет Валерий Кочкарев.

О смене руководства сообщил ряд СМИ, со ссылкой на собственные источники. «Комсомолке» информацию также подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что Валерий Кочкарев может освободить пост уже в апреле 2021-го.

У руля регионального ФСБ генерал-майор Кочкарев стоит почти 5 лет, с июня 2016 года, на Орловщину он прибыл из Ульяновской области.