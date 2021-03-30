Обеспечение орловских детей медикаментами и лечебным питанием проверит СК

СК проверит обеспечение больных детей лечебным питанием и медикаментами Фото: Архив "КП"

В Орловской области следственный комитет организовал проверку, призванную проверить как дети обеспечивались медикаментами и лечебным питанием. СК оценит, вовремя ли несовершеннолетние получали важную для жизни услугу.

Проверка началась после ряда сообщений в СМИ. Прозвучала информация о том, что в регионе дети с разными заболеваниями не получают положенное им по закону питание и лекарства своевременно.

- Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, которые не приняли своевременных действенных мер, направленных на обеспечение детей необходимыми лекарственными препаратами и лечебным питанием, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.