В Орле в ДТП с наездом «Форда» на столб пострадала 17-летняя девушка. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

Во вторник, 29 марта, в Железнодорожном районе Орла произошло ДТП. Иномарка врезалась в дорожный столб в районе дома №48 по улице 5-е Августа.

Инцидент случился в 21:40 вечера. 19-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал со стороны улицы 4-я Курская, однако в какой-то момент на дороге появилась «Шкода», создавшая помеху на дороге. В итоге «Форд» был вынужден сменить направление и врезался в препятствие.

ДТП 29 марта 2021 на улице 5-е Августа в орле. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

- В результате ДТП 17-летняя пассажирка «Форда» получила телесные повреждения и была госпитализирована. Столкновения между данными транспортными средствами не было, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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