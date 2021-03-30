В Орле посредница, помогавшая студенту дать взятку проректору, предстанет перед судом Фото: Архив "КП"

В скором времени перед судом предстанет 35-летняя орловчанка. Женщину обвиняют в том, что она в 2018 году помогла студенту ОГИЭТ дать взятку проректору и стала посредником при передаче денег.

Следствие установила, что орловчанка содействовала тому, чтобы молодой человек, накопивший долги по ряду учебных дисциплин, смог подговориться с проректором о получении хороших оценок за 32 тысячи рублей.

Отметим, уголовное дело в отношении проектора ОГИЭТ в настоящее время рассматривается в суде, а студента уже осудили за дачу взятки.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Как пояснили «КП» в пресс-службе региональной прокуратуры, максимально наказание за посредничество при взятке - до 7 лет лишения свободы с назначением дополнительного наказания либо без такового.

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