Орловчанка получила лишние 600 тысяч рублей зарплаты, подделав документы Фото: Архив "КП"

В Орле раскрыли обман сотрудницы филиала одной из московских фирм. Женщина воспользовалась моментом, когда в организации сменился директор и подделала свои документы по зарплате. На бумаге она увеличила ее в два раза.

Затем орловчанка подала в суд на своего работодателя, заявив, что фирма не выплачивала ей зарплату в полном объеме в 2014-2015 годах. Учитывая, что печать на документах была подлинной, женщине поверили. В ее пользу с фирмы взыскали более миллиона рублей.

Получив деньги, орловчанка уволилась, но забыла прихватить с собой подлинники документов. Это и стало ее роковой ошибкой. Вскоре новая сотрудница их нашла и передала начальству, а на экс-работницу возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

- Суд признал орловчанку виновной в мошенничестве на сумму более 600 тысяч рублей. Ей назначено наказание в виде штрафа 150 тысяч рублей в доход государства. Также гражданке предстоит возместить материальный ущерб, который понесла фирма, - сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

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