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Общество29 марта 2021 15:42

Телефонные мошенники обманули орловца почти на 230 тысяч рублей

Преступники действовали по наработанной схеме, представившись работниками службы безопасности банка
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Телефонные мошенники обманули орловца почти на 230 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

Телефонные мошенники продолжают орудовать в Орле. Неизвестные обманули 65-летнего мужчину на 227 тысяч рублей. Действовали преступники по отработанной схеме, представившись работниками службы безопасности банка.

Орловец поверил звонившим, что кто-то пытается похитить деньги с его счета. Мошенники уговорили мужчину перевести все сбережения через банкомат на якобы безопасный счет, а затем еще и взять кредит.

- По данному факту возбуждено уголовное дело статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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