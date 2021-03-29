В орловском селе Спас-Чекряк открыли малую звонницу. Фото: Орловская митрополия

В храме села Спас-Чекряк Болховского района произошло значимое для прихожан и паломников событие. Здесь появилась малая звонница с шестью колоколами.

Отметим, расположенный здесь храм святого священноисповедника Георгия (Коссова) начинает свою историю 2000-е годы. Несмотря на относительно небольшой период времени, место это хорошо известно верующим людям.

Как сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, именно в селе Спас-Чекряк в конце XIX- начале XX века служил отец Георгий Коссов, канонизированный в последствии в чине священноисповедника. При нем в приходе появилось несколько школ. Местные жители почитали его как подвижника.

В декабре 2000 года в селе прошли раскопки и был найден гроб в дубовом саркофаге с останками отца Георгия, кипарисовым крестом и Евангелием в латунном окладе. В настоящее время мощи покоятся в деревянной раке в алтарь Спасо-Преображенского собора Болхова.

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