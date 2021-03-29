В Орле провели инвентаризацию объектов улично-дорожной сети Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На минувшей неделе в Орле прошла инвентаризация объектов улично-дорожной сети. Специалисты администрации города и Управления коммунального хозяйства проверили состояние дорог, отремонтированных в 2019 и 2020 году.

По словам замначальника отдела организации дорожной деятельности администрации Орла Никиты Митряева, в целом состояние дорог хорошее — они успешно и без особых потерь пережили суровую зиму.

Однако нарекания все-таки есть. В частности, по Старо-Московской улице. Здесь подрядчику предстоит по гарантии восстановить межрельсовое пространство.

Также дорожникам предстоит устранить дефекты бортовых камней и пешеходных ограждений на Северной и Комсомольской улицах.

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