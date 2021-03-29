В Орловской области предприятие осталось без декларации соответствия на масло

Управлением Россельхознадзора выданы предписания о прекращении действий деклараций соответствия Фото: Архив "КП"

В марте в Орловской области предприятие по переработке молока осталось без двух деклараций соответствия на сливочное масло. Производитель получил на него документы на основании испытаний фантомных лабораторий.

В итоге декларации соответствия признали не действительными. По результатам анализа документации Управлением Россельхознадзора выданы предписания о прекращении их действия.

- Соответствующая информация уже размещена на сайте Росаккредитации. Всего с начала года выдано 24 предписания о прекращении действия деклараций на продукцию животного происхождения, прекращено действие 14 деклараций, остальные находятся в работе, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

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