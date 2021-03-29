В Заводском районе Орла пожарные спасли 81-летнюю женщину из огня Фото: Архив "КП"

В субботу, 27 марта, в Заводском районе Орла произошел пожар в пятиэтажке на Комсомольской улице. Огонь охватил квартиру на пятом этаже в районе 11 часов утра.

К месту происшествия выдвинулись сотрудники 5-й пожарно-спасательной части и СПСЧ. Пожарные сформировали звено газодымозащитников и спасли 81-летнюю хозяйку горящей квартиры. После ее передали медикам областной больницы. Пожилая женщина сильно надышалась едкой гарью.

Кроме того, из-за сильного задымления пожарные эвакуировали еще пять человек, жильцов соседних квартир.

- В результате пожара в 3-х комнатной квартире в кухне выгорели предметы кухонного гарнитура на площади 3 кв.м. Квартира закопчена на площади 20 кв.м. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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