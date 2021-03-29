В Орле на Новой Ботанике задержали воришек, укравших коллекцию ножей и медали Фото: Архив "КП"

В Орле по горячим следам задержали двух мужчин, обчистивших частный дом в микрорайоне «Новая Ботаника». Во время обыска у них нашли чужой телевизор, антенну, коллекцию ножей и сувенирные медали. Прихватили с собой воришки даже продукты с кухни.

Пенсионерка, у которой похитили вещи, оценила их стоимость в 150 тысяч рублей. Сейчас все они изъяты.

- К преступлению оказались причастны ранее судимые жители Орла 1975 и 1994 годов рождения. В настоящее время они задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

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