Коронавирус в Орловской области, 29 марта 2021: заболели 63 человека

Коронавирус в Орловской области, 29 марта 2021 Фото: Архив "КП"

По данным федерального оперштаба на 29 марта 2021, в Орловской области зафиксировано 63 новых случая заражения коронавирусом. В настоящее время на лечении находятся 2180 жителей региона.

За все время пандемии в Орловской области заболели 32 306 человек, из них 29 627 смогли вылечиться и вернуться к нормальной жизни. Накануне из больниц выписались еще 53 пациента.

Число смертей за год коронавируса составило 499. Последние несколько дней о новых смертельных случаях не сообщается.

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