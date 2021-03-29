В Орловской области может появиться памятник «Два Ивана». Эскиз проекта

В городе Мценск возле здания почты на улице Мира может появиться памятник «Два Ивана», посвященный писателям Ивану Алексеевичу Новикову и Ивану Васильевичу Александрову. С такой инициативой выступили сами горожане при поддержке Совета ветеранов.

Эскиз памятника уже готов. Скульптор тоже найден. Им стал академик Российской академии художеств, скульптор и народный художник РФ Андрей Ковальчук. Изготовить памятник планируется на счет добровольных пожертвований.

Как сообщает пресс-служба администрации Мценска, событие хотят приурочить к юбилею писателей-земляков. Однако вначале должно пройти открытое публичное обсуждение, а затем окончательное решение Мценского горсовета.

Публичное обсуждение пройдет до 26 апреля 2021 года. Высказать свое мнение можно по электронной почте: mcensk@adm.orel.ru или через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации города.

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