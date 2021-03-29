В Орловской области зафиксировали 32 случая самовольного подключения к электросетям Фото: Архив "КП"

В Орловской области во время последних проверок инспекторы «Орловского энергосбыта» зафиксировали 32 случая самовольного подключения к электросетям. Теперь разбираться в ситуации предстоит правоохранительным органам.

Нарушителям грозит крупный штраф - от 10 до 15 тысяч рублей, если подключение произошло в первый раз и от 15 до 30 тысяч, если повторно. Санкции за самовольное подключение предусмотрены статьей 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа».

- Самовольное подключение к электросетям не только наносит экономический ущерб энергетикам, но и крайне опасно для самих нарушителей и окружающих. Оно может стать причиной короткого замыкания или даже пожара, - напоминает жителям региона пресс-служба ООО «Орловский энергосбыт».

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39