На водоемах Орловской области из-за нереста ввели ограничения на рыбалку

За нарушения правил заядлым рыболовам грозят штрафы Фото: Архив "КП"

С 1 апреля по 10 июня 2021 года в Орловской области вводятся временные ограничения на рыбалку. Связано это с началом весеннего нерестового периода во всех водоемах. Соответствующие ограничения предусмотрены Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, в случае нарушения вылова рыбы рыбакам может грозить штраф, конфискация лодки и орудий добычи, а также возмещение нанесенного ущерба.

По материалам отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Курской и Орловской областям

с 1 апреля по 10 июня будет запрещен вылов всеми орудиями вылова, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на одного человека вне мест нереста.

По материалам отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Курской и Орловской областям

С подробной информацией о весенних запретах на рыбную ловлю можно ознакомиться по телефону: 8 (4862) 76-23-21 или по электронной почте: orel-moktu@mail.ru (отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Курской и Орловской областям).