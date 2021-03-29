В Орловской области закрыли проезд к мостам в Тайном и Городище. Фото: региональное ГУ МЧС России

В Орловской области продолжается весенний паводок. Приход тепла ускорил таяние снега и разлив рек. На минувших выходных это стало причиной закрытия проезда к низководным мостам в Орловском районе (деревня Тайное) и в Мценском районе (деревня Городище).

Для организации движения в Орловском районе предлагается объездная дорога с твердым покрытием - маршрут Тайное – Белоберезовский – Орел.

В Мценском районе подтопленный мост можно объехать по маршруту: Городище – Апальково – Отрадинское.

- Сотрудники администраций сельских поселений районов, в которых находятся низководные мосты, и есть вероятность их подтопления, также мониторят ситуацию и при необходимости проезд по подтопленным низководным мостам закрывается. Напомним, что в случае перекрытия движения по низководным мостам, есть объездные пути, нарушений жизнеобеспечения населения нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

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