Андрей Клычков оценил задор русской охоты с подсадными утками. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

В субботу, 27 марта, в Орловской области прошли Первые Орловские состязания русских подсадных уток на Кубок Губернатора. В соревнованиях участвовали профессиональные охотники из Орловской, Тульской, Московской, Брянской и Рязанской областей и их 38 подсадных птиц.

Мероприятие посетили губернатор Андрей Клычков с сыном и мэр Орла Юрий Парахин. Глава региона упомянул о событии у себя в соцсетях, отметив, что они отлично провели время на свежем воздухе и успели пообщаться с участниками соревнований.

Подробности соревнований сообщает паблик «Охота и рыбалка в Брянской области».

В Орловской области прошли Первые Орловские состязания русских подсадных уток на Кубок Губернатора

- Губернатор не на 20 минут заехал призы раздать, а часа полтора общался с участниками, проявил интерес к мероприятию, сам оказался охотником, - сообщил автор поста Александр Коноплин.

Участники высоко оценили уровень организации состязаний.

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