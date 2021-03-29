В орловской деревне в люк с водой провалился 13-летний мальчик Фото: Архив "КП"

В минувшее воскресенье, 28 марта, в деревне Козарь Залегощенского района произошло ЧП. В люк с водой провалился 13-летний мальчик. Выбраться самостоятельно он не смог, на помощь пришли спасатели МЧС.

- Информация о том, что подросток провалился в люк поступила на телефон 112 в 12.09 часов дня. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники 20-й пожарно-спасательной части из поселка Залегощь, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Вскоре с помощью лестницы пожарные помогли выбраться мальчику из люка. К счастью он не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась. Пожарные отвезли ребенка домой.

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