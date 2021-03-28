Орловские спасатели соревновались в ликвидации условного ДТП. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Накануне в Орловской области сотрудники регионального МЧС отрабатывали действия при ДТП. При этом спасатели не только продемонстрировали свою готовность к чрезвычайной ситуации, но и выбрали лучших в этом деле.

За звание лучшей команды по ликвидации последствий ЧС на автотранспорте поборолись сотрудники пожарно-спасательных частей городов Орел, Ливны и Мценск. Действовать им пришлось в условиях максимально приближенных к реальным.

По легенде в машине оказались зажаты два пострадавших человека. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

По легенде соревнований, в районе выезда 1-ой ПСЧ города Орла произошла авария, в машине оказались зажаты пострадавшие водитель и пассажир. Их роль исполняли статисты.

Спасатели отработали действия по оказанию помощи пострадавшим. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Работать пришлось по-настоящему: спасатели выбили в легковушке стекла, добрались до пострадавших и накрывали их защитным покрывалом. Затем с помощью гидравлических инструментов они разрезали кузов, сняли крышу автомобиля и разблокировали двери. Далее водителя и пассажира извлекли из легковушки, оказали первую медицинскую помощь и передали медикам. Действия расписаны поминутно.

Соревнования спасателей МЧС в Орле. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Лучшие результаты показали спасатели из Орла. Первое место заняла команда 1-ой пожарно-спасательная часть. На втором месте – 2 пожарно-спасательная часть и на третьем оказались огнеборцы 3-ей пожарно-спасательной части.